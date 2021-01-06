NBA開季前7戰，被外界看衰的紐約球隊尼克意外和鄰居籃網打出相同戰績(4勝3負)，球迷相當驚喜。總教練席波迪(Tom Thibodeau)說：「我們打得不好，但我們找到贏球的方法。」尼克陣中沒球星，還有多達6位傷兵，席波迪採用徹底分享開火權、平分上場時間的打法，成效居然不錯。

席波迪先前是灰狼、公牛總教練，生涯勝率59%，他與尼克簽下5年長約，一般認為他合約到期之前勝率就會跌破5成。尼克老闆多蘭(James L. Dolan)被公認為北美職業運動聯盟最差的經營者，他一年又一年讓紐約球迷失望。

2005-06球季，尼克付出全聯盟最高的1.2億美元團薪(聯盟薪資上限4950萬美元)，只換到23勝59敗。2007-08球季，尼克付出9600萬美元團薪(薪資上限5560萬美元)，又是23勝59敗！2014-15球季，尼克尚有8100萬美元團薪(薪資上限6300萬美元)，這次一口氣打出隊史最差的17勝65敗。

近年的尼克不再亂花錢，本季團薪8976萬美元是全聯盟最低(薪資上限1.09億美元)，而且這些低薪球員可能比以前那些明星還要厲害。不過開季才打了7場，身經百戰的前鋒布拉克(Reggie Bullock)呼籲隊友不要自滿：「大家別高興太早，我們仍然一事無成，還得繼續埋頭苦幹。」

(中時新聞網)