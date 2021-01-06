小禎（胡盈禎）和前夫李進良分居多年，2019年正式簽字離婚，不過兩人仍維持良好互動，而離婚後的小禎，生活照樣精彩，除了演藝工作外，也開始經營YouTube頻道「創意油管」，近日，頻道訂閱人數突破20萬，她決定做一集Q&A，回答網友的問題，被問到贍養費和感情狀況，她也都一一吐實了。

小禎經營的YouTube頻道「創意油管」，近日突破20萬訂閱數，因為之前破10萬時，有做Q&A，所以20萬也照例來回答廣大網友的問題，而她被問到現在有幾個人追？她也坦言「目前沒人追」，至於感情歸宿，她透露每次看到別人外出都要跟情人報備，她就覺得「自己一個人也滿好的」。

另外，網友也好奇「離婚有拿多少贍養費？」她表示「如果我還在拿贍養費的話，我還需要在這邊跟你計較10萬、20萬（訂閱數），我早就不知道去哪裡納涼了好嗎」，直言「沒拿啦」。而網友也希望能多看到她和女兒Emma的互動，她也笑說：「一切都是假象，不是你們想像，青少年現在很難互動」。

小禎之前因為罹患多囊性卵巢症候群，半年內體重飆升到90公斤，身材大走樣，日前她透過均衡飲食和規律運動，成功甩肉40公斤，恢復以往模特兒的好身材，超勵志過程，讓網友都相當佩服，她也透露今年應該會出書，把自己的瘦身方法都分享給大家。

這集經紀人不要看！為了20萬Q&A直接公開贍養費了！？(影／取自創意油管YouTube)

(中時新聞網)