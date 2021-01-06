快訊》國道3安坑隧道8車連環撞 回堵7公里上班族哀號 09:292021/01/06 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3安坑隧道8車連環撞，回堵7公里上班族哀號。(翻攝國道高速高路局資訊網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下32.75K、安坑隧道路段今（6日）上午7點左右，發生2輛貨車與6輛自小客車擦撞事故，雖然現場並無人傷，但車流回堵7公里，又剛好遇上上班交通尖峰期，大量往土城與中和的上班民眾塞在路上動彈不得。交通部國道高速高路局已經在8點多左右排除事故現場，慢慢紓解車流。 彰化縣去年車禍129人亡 機車、65歲以上比例最高 搭公車可刷手機了！ 行動支付 搶331億車票金流 (中時新聞網) #安坑 #7公里 #隧道 #上班 #國道3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員提安和路車禍奪3命 交通局：將與警察局研商改善方案 11:472021/01/06 生活 解放軍高官 涉美國北韓間諜案 04:102021/01/06 焦點新聞 垂涎美聯救援王 大都會棄追菅野 04:102021/01/06 運動天地 具惠善宣告有新男友 安宰賢忍不住說話了 10:012021/01/06 娛樂 反萊豬公投開跑 藍再嗆蘇揆下台 04:102021/01/06 焦點要聞 寒流明壓境 21縣市低溫特報 6度以下地區出爐 11:542021/01/06 生活 《國際產業》挪威去年純電動車銷售過半 創全球紀錄 10:512021/01/06 財經 3大資安風險 被駭被綁被攻擊 04:102021/01/06 焦點要聞 女連續馬桶產子 友揭生4胎未扶養 04:102021/01/06 社會新聞 台股拉電子出傳產 航運、鋼鐵拉回整理 11:402021/01/06 財經 海漂檢疫手環 醫認無毒免驚 04:102021/01/06 地方新聞 社會熱門新聞 台中一中學生拒讓座 阿伯怒嗆「敗類」拉扯 警：社維法送辦 - 社會 富商27本神秘筆記曝光 200名公務員吃喝爽拿全現形 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 男友年薪近百萬 她翻「員工證」得知職稱氣炸：不是工程師 - 社會 高中生錯過校車馬路狂追 2機車、1駕駛接力攔車暖哭網 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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