國道3號南下32.75K、安坑隧道路段今（6日）上午7點左右，發生2輛貨車與6輛自小客車擦撞事故，雖然現場並無人傷，但車流回堵7公里，又剛好遇上上班交通尖峰期，大量往土城與中和的上班民眾塞在路上動彈不得。交通部國道高速高路局已經在8點多左右排除事故現場，慢慢紓解車流。

(中時新聞網)