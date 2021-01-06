65歲英國演員羅溫艾金森（Rowan Atkinson）90年代演出豆豆先生（Mr. Bean）一角紅遍全球，這角色甚至被譽為當代卓別林。不過，羅溫艾金森近期受訪坦言，覺得演豆豆先生壓力好大又很累，再也不想演了。

羅溫艾金森日前接受英國《廣播時報》採訪，他表示自己不喜歡演豆豆先生，「那份責任感很重，令人不開心。我感覺壓力很大，而且很累，我希望它趕快結束。」雖然不想繼續詮釋角色，但他仍會為卡通版《豆豆先生》配音。

豆豆先生是著名喜劇角色，他頭腦簡單、衣冠整齊，但只要闖下大禍就會拔腿就跑，接連引發一連串爆笑事件；不過羅溫艾金森的真實個性很嚴肅又患有口吃，他畢業於牛津研讀電機工程碩士，壓根不像頭腦簡單或個性粗線條的豆豆先生和《凸搥特派員》強尼英格力，他常常會擔心自己演得不好笑，加上豆豆先生的成敗都由他一個人扛，長期活在恐懼、壓力中。

羅溫艾金森演豆豆先生聞名，但他私下卻默默扛下許多壓力，已經不愉快很久了。（圖／達志）

羅溫艾金森說他比較喜歡80年代演的黑爵士，至少編劇有好幾位，不需要一人承擔所有責任，因此還有意願繼續演出，至於豆豆先生真的不再感興趣。

不只不想當豆豆先生，他也不眷戀社群媒體，甚至有點討厭，表示演算法只會使人們只看到自己喜歡的東西，加深社會的對立，更批判取消文化（cancel culture）就像中世紀的暴民。

(中時新聞網)