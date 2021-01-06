金管會證期局表示，核准中信投信申報募集「中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金」，旗下包括3檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額各新台幣2億元。

3檔子基金分別為「中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」、「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」及「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」。

證期局指出，「中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金」由兆豐銀擔任資基金保管銀行，以追蹤「恒生中國高股息率指數」的績效表現，作為基金投資組合管理目標。

「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」由兆豐銀擔任基金保管銀行，以追蹤「ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。

「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」則由彰銀擔任基金保管銀行，以追蹤「ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標。

(時報資訊)