一名女網友控訴房東不願意修理租屋處的馬桶，導致馬桶噴出骯髒的「糞水」，水一度淹及廁所外面，到工作室的地板上，導致堆放地板的大量紙蓮花泡爛塌陷，廁所則全是深咖啡色的汙水，完全無法使用；她事後向房東反應，對方說2人「八字不合」要求退租、也不願處理，讓她氣得直罵「合約是在簽家家酒的嗎？」

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她1日向房東反應租屋處的馬桶有問題，對方不但不理，還說她在找麻煩，日前馬桶內的「屎水」真的在某天深夜冒出，深咖啡色的髒水淹出廁所外，讓整個辦公室地板上都是水，地上堆積的紙箱、紙蓮花都已泡水，紙蓮花甚至泡水後塌陷，估計損失不低。

一名女網友控訴房東不願意修理租屋處的馬桶，導致馬桶噴出骯髒的「屎水」，地板的大量紙蓮花泡爛、塌陷。（圖／臉書「爆怨公社」）

該女網友事後傳訊息告知房東，並要求賠償；對方則回應因為元旦，水電行老闆不處理，「我覺得我倆八字不合，不打算租給你，我自認毀約還你押金」，但該女網友說合約不是說中止就可以中止的，她要房東先處理已經發生的問題，她怒批「臨時要去哪裡找房子？搬遷的費用，還有營業損失，都要我們認衰自己扛嗎？」

一名女網友控訴房東不願意修理租屋處的馬桶，導致馬桶噴出骯髒的「屎水」，地板的大量紙蓮花泡爛、塌陷。（圖／臉書「爆怨公社」）

該女網友說，「合約是在簽家家酒的嗎？」許多網友則留言回應，「有問題也能自己找水電修，再向房東請款就好了」、「紙蓮花全部送去房東家」、「直接找警方處理，並且提告好了，基本房東概念都沒有」、「合約簽了他沒有權利要你搬走！」「好噁喔天啊，但我會先自己找人來修理，這本來就是房東該負責修繕的，爛透了」。

(中時新聞網)