美股反彈，費城半導體指數達2837.17點，改寫歷史新高，台積電ADR收112.77美元，同創新高，帶動台積電今天股價同步走高，早盤達555元，創新天價，市值達14.39兆元。

市場等待喬治亞州聯邦參議員選舉結果，美股止跌反彈，道瓊指數上揚167.71點，漲幅0.55%。那斯達克指數漲120.51點，漲幅0.95%。費城半導體指數漲53.96點，漲幅1.94%，收2837.17點，創歷史新高。

台積電美國存託憑證（ADR）收112.77美元，漲1.07美元，漲幅0.96%，折台股640.58元，續創歷史新高。台積電今天股價也有不錯表現，早盤達新台幣555元，漲13元，漲幅2.4%，市值增加3370億元，攀至14.39兆元，股價與市值雙雙，創下歷史新高，並貢獻大盤約110點。

台積電將於14日召開法人說明會，法人預期，台積電第1季營運表現可望淡季不淡，且有機會接獲英特爾（Intel）委外代工訂單，全球晶圓代工龍頭地位穩固，未來營運並將維持穩健成長。據統計，外資連續8個交易日共買超台積電5萬1135張，卡位法說會行情意味濃厚。（編輯：鄭雪文）1100106

(中央社)