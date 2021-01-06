元旦過後國內豬肉價格上揚，國民黨痛批就是因為政府放寬含萊克多巴胺美豬進口所致，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨不斷以國內豬價波動與民眾的預期心理，操弄美豬進口議題的目的，徒然製造民眾的不安與恐慌，不但無助於公共利益，更顯露國民黨政治操作的本質。

顏若芳指出，去年，蔡英文總統宣布放寬含萊劑美豬牛進口後，國民黨便開始不斷散布，開放美豬進口，會造成國產豬價格崩盤的說法，像是國民黨籍雲林縣長張麗善，就指稱「若開放豬肉進口，勢必衝擊國內自產豬肉市場，而致價格下跌，甚至崩盤。」，國民黨立委李德維也公開說，「美豬還沒有進來，豬肉價格已經開始大幅滑落，1月1日以後，台灣所有的豬農怎麼生存？」

她說，立委楊瓊瓔在立法院委員會質詢農委會陳吉仲主委時，也說「萊克多巴胺豬肉還沒有進來，豬價就直直落」。

顏若芳表示，國民黨諸公言行如今看來是被打臉打得很大聲，今年元旦過後，國內豬價上漲，豈不證明國民黨公職去年的造謠？

顏若芳指出，農委會說明過，國內至今都沒有任何含萊劑美豬的進口，價格浮動是因市場供需導致，而且國內的豬肉進口商也說，農曆年前需求多，傳出上漲消息是理所當然，年後屬於淡季，需求降低後，價格應會走跌。但國民黨包含江啟臣主席，不顧農委會還是進口商的說明，依然牽拖說是因開放美豬進口所導致豬價上漲。

(中時 )