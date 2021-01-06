位於巴黎市中心有著500餘年歷史的聖雅克塔 ( Tour Saint–Jacques )，是中世紀時，富裕的屠宰商們出資供奉耶穌十二門徒之一雅克的屠宰場聖雅克教堂 ( Eglise Saint Jacques la Boucherie ) 唯一的遺跡。透過聖雅克塔的哥德式建築，讓我們看見當時的屠宰行業勢力是非常的龐大且富裕的。

屠宰場聖雅克教堂在法國大革命時期被佔領，並於1797年出售為私營採石場，而當時買賣合約的唯一條件是不破壞鐘樓。但出售後不久，教堂即被摧毀，僅剩下這座56公尺高的鐘樓，也是當時巴黎最高的建築物。鐘樓在19世紀初被作為槍彈製造實驗的場所，並遭遇多次失火，直到1836年由巴黎市政府買下接手後於1855年修復，並在鐘樓內建立物理實驗室，不久之後轉為氣象站。

屹立不搖的聖雅克塔 Tour Saint–Jacques(圖/溫品各 EVENT365生活誌 提供)

進入聖雅克塔參觀時，最先映入眼簾的是物理學家Blaise Pascal的雕像，這是由負責修建聖雅克塔的建築師 Théodore Ballu 於1855年為紀念Blaise Pascal帶領位於聖雅克塔的氣壓實驗而製作的。經歷如此豐富的聖雅克塔於1998年列為世界文化遺產，並於近幾年重新開放，讓我們有機會來探索這座神秘的鐘樓，並可以365度欣賞整座巴黎城市的風貌。頂端有著代表新教的四尊石像，分別是天使、獅子、老鷹以及公牛，從聖雅克塔可以清楚的觀望龐畢度中心現代式的建築及石像景色的結合，真是充滿著時代的衝突感...(未完待續)

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(中時新聞網)