新一波新冠肺炎疫情來勢洶洶，導致消費者需求從服務轉向商品，去年12月美國製造業活動創下近兩年半來最強勁的擴張。

美國供應管理協會（ISM）周二公布，去年12月全美製造業活動指數為60.7，較11月的57.5進一步攀升，表現優於經濟學家預估的將跌至56.6，並創下2018年8月以來的新高記錄。

該指數高於50，代表占美國經濟11.9%的製造業正處於擴張。

ISM製造業指數的強勁表現，部分受益於其供應商交貨速度分項指數從11月的61.7升高至12月的67.6。

供應商交貨時間延長，通常與強勁的經濟及客戶需求增加有關，這將帶來正面的效益，但在目前情況下，供應商交貨速度放緩，也可能代表新冠肺炎疫情導致供應短缺。

儘管如此，爆發新一波疫情導致全美各地實施新的商業活動限制，尤以服務業首當其衝，使製造產品的需求仍然強勁。例如在家遠端上班上課的生活型態帶動了電子產品、家飾，以及如健身器材等其他商品的需求。

根據聯準會先前公布的調查，雖然需求強勁，但製造業產值仍較疫前水準下滑約3.8%。惟在疫情急升與政府援助資金耗盡，導致消費者支出減少的情況下，製造業仍可能有助於美國經濟在去年第四季維持成長。美國第四季國內生產毛額（GDP）季增年率預估約為5%。

ISM製造業新訂單分項指數從11月的65.1升至67.9。強勁的訂單成長，提振了在11月陷入萎縮的製造業就業。製造業就業分項指數從11月的48.4反彈至51.5。

數據顯示，供應鏈陷入瓶頸已經推升製造業的成本。12月原物料價格支付分項指數從11月的65.4大幅升高至77.6，創下2018年5月來新高。這將增加今年通膨升溫的風險，但高失業率可能限制物價的上漲壓力。

(時報資訊)