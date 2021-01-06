2020年雖有疫情干擾，房市依舊穩住，全台推案量破1.6兆元，較前年成長近1成，各大都會區幾乎都是開紅盤案量正向成長，其中十大推案熱門行政區當中，由桃園市桃園區奪冠，主因是中路、小檜溪兩大重劃區案量注入，千億總案量將雙北市傳統推案熱區遠遠甩開，成為新任冠軍。

據數字科技旗下591新建案統計顯示，各縣市推案總銷中，台北市成長最多，有賴於都更危老重建案推案潮以及大型開發案加持，少見精華地段新案進場，也吸引不少首購或是看好地段增值性的投資客搶進，讓建商推案信心大增，其餘5都、新竹都有與前年相比都有不少的成長，主因是來自於各地重劃區的案量注入，不過高雄因與2019年相比較少大型造鎮案進場，市場以消化餘屋為主，因此總銷下滑約2成。

全台各行政區成長幅度驚人，推案量前十五名區域中就有5個區域超過1倍以上的成長，冠軍則是由桃園市桃園區挾千億好成績奪下，中路重劃區2020年案量大爆發，單區就有突破5百億元的新案進場。台北市2020年則是由南港、士林過往非推案熱區的行政區擠進前十名。

前十名當中新北市拿下不少席次，像是屬新北市高價區的新店、板橋都進榜，分居第三、第四名，中價位區新莊、三重，同樣靠著重劃區案量上榜，新莊頭前、副都心兩大重劃區經過價格盤整後，正穩定回溫，三重2020年仁義重劃區案量猛爆性成長，光仁義重劃區案量就佔掉三重區總銷近5成比例，該區因一橋近北市，又有國道1號交通機能，目前2房總價落在千萬上下，尚算親民，因此吸引不少北市客群。桃園市還有第六名龜山區及第九名的中壢區擠進前十名。

不讓北部區域獨占鰲頭，台中三大屯區(西屯、南屯、北屯)2020年推案狀況火熱，其中北屯區受惠於捷運議題加持，推案量為全台的第五名，重劃區推案踴躍，部分個案還有成交1字頭的親民房價，切合目前首購市場，另外也因為房價親民，吸引不少投資客，買氣熱絡甚至還出現秒殺案。

南台灣部分，只有高雄苓雅區擠進前十五名，該區域為早期發展區塊，2020年推案東西苓雅一樣精彩，亞灣區周邊的西苓雅有「繽海」及「星玥灣」加總就有百億元。

(時報資訊)