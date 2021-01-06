軟性銅箔基板廠—台虹(8039)2020年12月合併營收為7.82億元，較11月增加0.1%，較2019年同月成長18.46%，台虹今年因有新產品切入機會營運不看淡，今天盤中股價走高。

蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，讓台虹在去年第4季營運淡季不淡，去年12月合併營收為7.82億元，月增0.1%，年成長18.46%，其中電子材料事業營收為7.64億元，月減0.39%，年成長20.61%，累計2020年合併營收為87.66億元，年成長15.59%，其中電子材料事業營收為85.63億元，年成長18.16%。

台虹近幾年產品發展鎖定高頻高速、快速充電及細線路相關多層板材料三大領域，其中快速充電部分，台虹快速充電相關的不對稱銅材料已陸續出貨，且暫時沒有競爭者，隨著快速充電需求在未來3年將大幅成長，帶動多元材料需求，台虹將持續配合終端需求掌握市場商機。

在高頻高速LowLoss材料部分，台虹已有純膠(Bonding Sheet)與MPI/LCP軟性銅箔基板，公司配合美系客戶應用所需高速MPI材料已於去年陸續出貨，公司亦已添購LCP的DBP壓合設備擴產以因應市場大量需求，去年高頻產品營收占比約5%到10%，公司目標是今年占比高過此區間；在高頻純膠部分，公司目標是今年此部分至少兩倍成長。

至於細線路相關多層板材料部分，今年亦會有更大成長表現。

台虹表示，由於公司在美系手機品牌廠滲透率有提升，預計趨勢將會持續到今年新產品，今年營運不看淡。

(時報資訊)