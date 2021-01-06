沙國減產，周二歐美原油期貨反彈4.9%；據美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至1月1日當周，原油庫存減少170萬桶，優於分析師原先預期之減少130萬桶。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)達成共識，計畫2月原油產量將維持不變。儘管俄羅斯和哈薩克共和國決定微幅增產，然而沙烏地阿拉伯提出在2月自願減產100萬桶/日，這個減產力度將遠遠抵消俄羅斯和哈薩克共和國的合計增產7.5萬桶/日，激勵油價反彈。其中美國原油漲幅4.9%，倫敦原油漲幅4.9%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲2.31美元，報每桶49.93美元；2月熱燃油漲0.06美元，報每加侖1.52美元；2月RBOB汽油漲0.08美元，報每加侖1.45美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲2.51美元，報每桶53.60美元。(商品行情網)

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