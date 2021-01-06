晶電與隆達合組富采投控（3714），今天1月6日以參考價82.8元正式掛牌上市，開盤股價直奔漲停91元。市場對於今年Mini LED銷售看好。

晶電總經理范進雍4日表示，今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。另外，疫情重創歐美，LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80%以上，過年生產線不會停，加班的情況為2009年以來首見。

晶電（2448）暨富采投控（3714）董事長李秉傑日前表示，去年全球Mini LED相關裝置不到100萬台，今年全球若能達成1,000萬台以上的預測目標，則富采Mini LED占比將有機會突破三成，並預期今年第二季可望放量。

晶電與隆達合組富采投控，今日正式掛牌上市。展望今年，晶電看好Mini LED於今年大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。總經理范進雍表示，晶電公司於2020年為Mini LED生產預做準備，2021年出貨都是按客戶進度，今年過年，公司生產線將不會停。

4日，晶電公布109年將認列無形資產及其他資產減損合計約39.6億元，對晶電109年每股EPS影響為3.7元，將承認在晶電財報。不會影響今日掛牌之富采的財報，也不會影響換股比率。

LED廠晶電（2448）和隆達（3698）成立新控股公司，股份將轉換為富采投控，並聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單；富采投控今日正式掛牌上市，同日晶電和隆達終止上市。

(時報資訊)