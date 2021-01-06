警方在銀樓查扣高雄鴨王銷贓的7公斤重金條。(袁庭堯翻攝/高雄傳真)

高雄鴨王洗劫貴婦乾媽搜出1200萬與7公斤黃金，追緝2共犯。(袁庭堯翻攝/高雄傳真)

高雄醫美貴婦遭施姓乾兒子洗劫3000萬元財物，施男遭逮後否認犯行，還四處誇耀自己是行情很高，是鴨王，貴婦亦在臉書反駁施男「長那樣怎麼鴨王」。據悉，檢警調查出施男行竊該日，貴婦的張姓乾弟弟在外開車接應施男，鼓山分局已在今（6日）凌晨1時在新竹縣逮捕張男，同時在場也逮捕另一名蘇姓男子，但蘇男暫列證人，目前仍在偵訊中。

張婦豪宅監視器清楚錄下，施男由母親、另名男子開車接應、幫忙載東西離去。檢警釐清施母不知情，並鎖定2名共犯，其中當天開車載施男的張婦乾弟弟。據了解，這位乾弟弟在今（6日）凌晨已在新竹逮獲，另名共犯仍在逃。

據了解，張姓貴婦2020年5月收留施男住家裡，沒想到對方自2020年12月下旬趁她前往花蓮時，竊取手表、鑽戒、外幣、黃金、飾品總值約3000萬元的財物。檢警3日晚間在施男前鎮區住處查獲可疑現金1200多萬元，另查出施男曾持7公斤金條到高雄某銀樓要求熔成1大塊，還當場付100萬元「訂金」、表示要另購黃金。警方比對銀樓的金條，跟貴婦遭竊的金條編號相同，立即查扣。

警詢時施男全盤否認犯案，強調檢警搜出的錢財，都是他從大陸及柬埔寨等地賺來的，更語出驚人表示自己不但是「鴨王」，還說自己和貴婦同居，每月可領3、50萬元零用錢。

張婦不爽施男爆料，氣得在臉書發文痛批「長那樣怎麼當鴨啦！」還貼出施男在自家醫美診所整形前後的照片佐證。張婦踢爆施男根本不是「鴨」，只是調酒師，與她初識時擺出「無害」姿態，沒想到引狼入室。張婦還在臉書拍影片澄清，強調連日來好友紛紛「送錢」要資助她的損失，但她一律回絕，強調自己「還可以過」。

「我要包養可以找帥一點的，為什麼要給一個『虱目魚頭』錢啊？」張婦極力否認包養施男，也強調從未給過施男一毛錢，反倒是施男會送她項鍊衣服，2人出去吃飯也都是互請。張婦還說，家中曾收留過不少男男女女，不乏離婚、被家暴的朋友，經此事後，會好好檢討自己。

(中時新聞網)