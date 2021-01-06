蘋果（Apple）在2020年底，為期待擁有更高階無線耳機的朋友，帶來了AirPods Max。不過它高貴的身價可能會較不少人望之卻步。如果你期待能擁有價格更親民的AirPods Max，或許你的願望有機會成真。

外媒引述 Twitter 帳號 LeaksApplePro（@LeaksApplePro）的說法指出，蘋果正在著手研發更為便宜的AirPods Max，會採用塑料材質，價格約349美元。不過爆料者無法提供新品確切會推出的日期。

The “cheap” AirPods Max are still a thing.

However, I haven’t got a date for it, what I can tell you is that they are working on them, price will be 349 and they will be made out of plastic. — LeaksApplePro🎄 (@LeaksApplePro) January 4, 2021

價格親民，無疑代表著功能或是規格有可能縮水。目前仍舊難以確認蘋果傳聞正研發的AirPods Max親民版，是會依循降低成本的方向，還是降低音質的道路。對此《新浪科技》推測，AirPods Max的主動降噪、空間音頻、通透模式等功能應該會被保留。預計電池續航力（開啟主動式降噪功能與空間音訊效果，提供高達 20 小時的高傳真音訊、通話時間或電影播放）也有望維持。

若是蘋果推出親民版AirPods Max，將能讓蘋果在頭戴式無線耳機的市場中，更能與Sony、森海塞爾（SENNHEISER）等品牌競爭，在價格上更有競爭力。而從蘋果推出HomePod mini與HomePod之間時隔三年多來看，期待這一回蘋果若要推出新民版AirPods Max，能更讓果粉們不要等候太久啊。

(科技)