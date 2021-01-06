歌手蕭煌奇因先天性白內障加上後天青光眼，讓他視力受損，不過擁有一副好歌喉的蕭煌奇，是歌壇少數的國台語雙聲帶男歌手，他還曾風光拿下4座金曲台語歌王，不過蕭煌奇近來卻在「靠北工程師」的粉絲專頁上，被拿來開玩笑，讓不少網友都怒了。

有網友在「靠北工程師」的粉絲專頁匿名發文：「蕭煌奇猜一句成語」，留言串中卻驚見「蝦仁炒飯」、「目中無人」、「視而不見」等攻擊性留言，大開身障者玩笑，有網友就看不下去，紛紛挺身指責，呼籲停止留言。

對此，蕭煌奇則在臉書「金剛經」的一段話：「一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露亦如電，應作如是觀。」似乎是在回應網友的地域梗玩笑，蕭煌奇展現高EQ回應，讓外界心疼又不捨。

一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露亦如電，應作如是觀。 由蕭煌奇發佈於 2021年1月4日 星期一

蕭煌奇從小因罹患先天性白內障，一出生就失明，直到4歲開刀，才恢復了一點點視力，不過在蕭煌奇16歲那年，則因後天青光眼視神經萎縮，又惡化再度失明，而蕭煌奇也展現正能量，靠著精湛歌藝在歌壇發光發熱，音樂才華受到金曲獎肯定，風光成為拿下4獎座的歌王。

(中時新聞網)