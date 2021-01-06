36歲「韓版杉菜」具惠善2016年和小3歲的安宰賢結婚，兩人從交往到結婚初期都相當甜蜜浪漫，還曾上真人秀放閃，2019年具惠善卻投震撼彈表示因安宰賢不再愛她，決定要離婚，甚至嫌她身體不性感等，引發話題，兩人去年7月正式簽字離婚後，近日具惠善透露有新男友，交往3月已進展到考慮結婚的階段，對此，安宰賢隔空說話了。

具惠善2019年8月突然發文，承認和安宰賢感情生變，「因倦怠期變心的丈夫想要離婚，而我想守護家庭，下周老公那邊會發布消息，但那不是不是事實，我希望一切能變成真實內容。」不久她又公開兩人吵架細節，暗指安宰賢忽略家裡的慶生，急著去外面跟朋友聚餐，和別人搞曖昧，又稱安宰賢嫌她胸部不漂亮，才想要離婚。

安宰賢發文。（圖／翻攝自aagbanjh IG）

安宰賢、具惠善婚變爆發1個月後，男方才透過《Dispatch》公開兩人從甜蜜到冷淡的對話紀錄，《Dispatch》甚至替安宰賢背書說，檢查了這兩年手機對話紀錄後，安宰賢並無和任何女性利用通訊軟體過從甚密，也澄清：「『不性感的乳頭』這點比較模糊，兩人沒因相關話題爭吵，具惠善曾開過類似的玩笑，但安宰賢卻避而不答」。

為了離婚一事，安宰賢至今幾乎沒新工作，而具惠善揚言引退後，最近又出現在螢光幕前，分享有交往3個月見面3次的新歡，有結婚計畫。安宰賢雖沒正面回應，昨(5日)在IG發文，用螢幕截圖的方式打下：「不管在什麼地方，希望大家都能度過自在和幸福的一年，遲來的新年問候:)」。

(中時新聞網)