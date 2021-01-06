行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中4日前往台北港視察「進口豬肉逐批查驗作業」，國民黨籍立委李德維諷刺蘇堪稱「蘇導」，上回在動漫基地上演「祖孫親情大戲」，卻因統編而出包；這回又上演「逐批查驗大戲」，但據衛福部去年10月提供給立法院的數據，蘇去的台北港編制僅26人，連抽驗都力有未逮，何況逐批查驗？可見根本就是一場自編、自導、自演的「查驗秀」。

李德維昨日（5）在臉書發文表示，人稱「蘇導」的蘇貞昌，繼上回到動漫基地演出祖孫親情大戲，卻因為統編「出包」，下場歪樓，昨天又到台北港，自編、自導、自演「查驗秀」。李痛批，根據蘇的劇本，拋出的政策叫做「逐批查驗」，但是根據衛福部去年10月提供給立法院的數據，2020年邊境查驗的正式職員全國總計81人；蘇去的台北港，編制還在基隆港之下，才26人。

李德維質疑，儘管食藥署長吳秀梅聲稱已經擴編到102人，但81人執行抽驗尚力有未逮，增加21人就能逐批查驗？這樣的劇情，「蘇導」導得出來，莫怪看倌們都看不下去。李指出，就算真的落實逐批查驗好了，必然增加通關時間，還會衍生吊櫃，托運，倉儲等成本，到底是轉嫁業者，還是政府負擔？當場就連蘇導自己都說不清楚。

不僅如此，李德維更直言，蘇貞昌明知萊豬還沒到港，就故意敲鑼打鼓「逐批查驗」，真正的目的恐怕是想「賭一把」，等到萊豬真的到港時，民眾已經鬆懈健忘；看似一場道貌岸然的視察，其實「蘇導」這整場戲打的算盤別有機心。

(中時新聞網)