1.台積電(2330)：外資圈狂唱高並持續買超，今早股價開高555元、再創新天價。

2.南亞科(2408)：昨獲本土法人擴大買超，並公布去年12月營收月增3.65%、年增17.24%，Q4季減約3.59%，今早股價以93.5元開高、漲逾3%。

3.中鴻(2014)：去年鋼品出貨達240萬公噸、超預期，本土法人連日買超，今早股價續漲逾4.5%、衝上18.85元。

4.中鋼(2002)：。昨獲外資買超第一、三大法人聯手買超達39553張，今早股價開高在26.5元，惟高檔賣壓增強，翻黑整理。

5.裕隆(2201)：不理外資連續賣超，今早股價一度漲逾8.5%、達53.1元，力拚站穩50關。

6.榮成(1909)：去年稅前獲利11億、年增1.96倍，每股稅前盈餘0.9元，昨外資、投信聯手轉買超，帶動今早股價彈升逾2%，收復5日線。

7.鴻海(2317)：上月、上季、2020年營收齊創新高，股價維持跳漲走勢，登上109元。

8.淳安(6283)：車用電子題材正夯，今年車用營收占比過半，早盤觸及漲停。

9.廣宇(2328)：跳空以漲停開盤，惟部分獲利了結賣壓回吐，紅燈未能守住。

10.凱美(2375)：去年12月營收創次高，業績激發多方動能，攻上百元大關。

11.日勝生(2547)：銀髮宅潛銷已逾百戶下訂，業績吃補，股價穩中透堅站所有短均之上。

12.基士德-KY(6641)：上季營收創新高、今年展望佳，交投增溫，上跳逼近68元。

13.中壽(2823)：開發金獲准收購21.13%股權，早盤勁揚2%。

14.其陽(3564)：上月營收為2.32億元，年增59.27%，今跳空鎖漲停，登1個月高。

15.富采投控(3714)：晶電與隆達合組，上市首日風光漲停慶賀，委買張數高掛逾2萬張排隊。

16.明基材(8215)：去年Q4營運攀峰，獲外資連4買相挺，晨盤挾量衝高半根停板，來到近6年高峰。

17.仲琦(2419)：連3年營收破百億，激勵晨盤急漲6%，登波段高。

18.耀登(3138)：去年獲利飆新高成定局，吸引買盤狂熱追捧，已連拉5根漲停，續創新高價208元。

19.健椿(4561)：上月營收為1.21億元，年增71.52%，今放量攻頂，登逾2年高價。

20.明泰(3380)：去年12月營收年增1倍，近日獲自營商偏多操作，股價連拉2根漲停，續寫逾10年高價。

21.偉詮電(2436)：上月營收寫單月次高，晶片出貨旺，早盤上漲近3%。

22.新普(6121)：去年12月、Q4、全年營收齊攀峰，股價上揚，一度衝上短波高點383元。

23.力旺(3529)：去年全年營收寫新高，兩大客戶撐腰，業績續踩油門，晨盤高漲逾2.5%，站穩10日線。

24.虹光(2380)：去年11月每股虧0.11元，惟上月營收年增87.05%，早盤衝漲逾5%。

25.偉聯(9912)：外資再度敲進相挺，股價拉出第二根漲停，10.25元鎖住。

26.愛普(6531)：利多擁簇，外資連2日敲進，晨盤攀上480.5元漲停，寫5個月高點。

27.九齊(6494)：上月營收年增94.07%，早盤跳空直奔56.5元漲停，再寫波段新高價。

28.富鼎(8261)：MOSFET題材抗外資賣超，股價一度觸及57.9元漲停，惟高檔修正，仍維持近6%漲幅，多空交戰爆出大量。

(時報資訊)