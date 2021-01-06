美國國務院今晚公布，美台將於台灣時間7日透過視訊進行政治軍事對話。美方會由國務院政軍局助卿古柏代表參與，對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。

美國國務院今晚罕見透過公開行程公布，國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）美東時間6日晚間6時30分（台灣時間7日上午7時30分）將透過視訊方式出席美台「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），並在會中發表談話。

據了解，台灣方面將有外交部、國防部官員參與，雙方預計就區域情勢、台美軍事合作與軍售交換意見。

這並非美台雙方首次舉辦政治軍事對話。2019年8月，古柏就曾在推特（Twitter）公布與時任駐美代表高碩泰的會晤合照，並強調對美台政治軍事對話的承諾，以促進台海與區域的和平與穩定。

古柏當時針對此事受訪時坦承，台美雙方確實有就當前與未來態勢進行相關對話，但他不願透露更多細節。

(中央社)