根據一項民間調查，受到新一波疫情爆發影響，去年12月日本服務業邁入長達第11個月的萎縮。

此前由於國內旅遊等產業低迷不振，日本政府在去年12月下修對民間消費的看法。民間消費占日本國內生產毛額（GDP）約55%。

Jibun Bank日本12月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為47.7，較11月終值47.8下滑，但高於先前公布的12月初值47.2。

該指數自2月以來一直保持在50榮枯線之下。

服務業數據再度萎縮，主要因新業務與未完成業務下滑，以及公司收取的價格，抵消了他們對未來12個月的樂觀情緒。

負責這項調查的財經數據服務公司IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，最新數據顯示服務業活動與新業務都處於萎縮。受訪公司普遍表示，疫情升高使需求受抑。

不過，Bhatti也表示，民間企業對這場大流行病將在未來12個月逐漸消退，並帶動經濟廣泛復甦的前景抱持希望。

包括製造業與服務業在內的12月綜合PMI終值為48.5，較11月的48.1下滑，亦為連續第11個月萎縮。

(時報資訊)