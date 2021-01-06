本報4日見報「瀕危大學新指標，老牌私校4紅燈」專題獲回響！多所私校表示，財務面的確是一所學校能否永續經營的要件之一，但不應是單一指標，否則容易誤判；且檢視大學辦學績效前要先將大學分類，分析才有意義。

教育部上月底公布大專校院新生註冊率，不過去年6月教育部修正《教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則》，已刪除新生註冊率，改以財務面為主做為列入專案輔導學校的指標。另教育部「大專校院校務資訊公開平台」的私立學校財務比率及燈號欄，則以7項財務指標檢視大學財務能力。

實踐大學前校長陳振貴表示，教育部以7項財務指標測試學校財務壓力及承受度，檢視私校辦學績效。雖說單看註冊率不準確，因為有寄存制度；但單看財務面也不準，因為往往無法顯示學校財務真實全貌。

陳振貴認為，檢視大學辦學績效，首先要將大學依性質分類，例如醫學大學，學生單位成本比其他類（尤其商管類）高，但如果加入附屬機構即醫院收入，財務狀況通常良好。大學財務還要看整體，例如校務基金、董事會是否繼續捐資、有足夠後續財務支援等；像有私校新設醫學院，或有第二校區負擔等，因此拿到3到5個紅燈。

陳振貴也建議分3類檢視辦學績效：第一，退場可能性：看註冊率或財務能力；第二，大學評鑑：認可與否；第三，大學排名：分全校及系所院排名（但目前台灣不作排名，反而有國際排名）。

北部某私立大學表示，財務面的確是一所學校能否永續經營的要件之一，但學校屬於非營利組織，不應只檢視財務面，應搭配其他積極指標，方能呈現校務經營實際情況。像有些學校是投資未來而造成現金、負債指標不良；有些學校則真的是經營績效不佳，造成現金、負債指標不良。若不搭配其他指標檢視，很容易誤判。該校建議教育部維持新生註冊率並搭配其他指標來評估。

輔仁大學表示，教育部所列財務指標，乃是因為校方為給予學生更優質的教育環境，興建學生宿舍與更新教室等設施。輔大教學卓越並獲得多項殊榮，校方財務控管嚴謹、定額存款豐厚無虞。

(旺報 )