大學退場與否該看財務面或註冊率，近日引發討論。文化大學教務長方元沂表示，用財務當重要指標會太過單一，原因是如果只看私校餘絀或負債，並無法清楚洞悉這個學校是在「有願景的建設中」，抑或是真的有財務危機。

方元沂認為，比較合理的是要再進一步釐清，看起來有負債或盈餘不足的私校究竟把錢花在哪些地方。若是明確投資在為學校正向發展的轉型目標或願景上，只是發展初期看似財力暫減，把這些私校列為「紅燈」，無異是貼標籤，會弱化想積極將資源投入校務發展與經營的私校意願。

同樣，不論是6成註冊率或學生數，方元沂認為，教育部依然要回溯釐清私校成立之初預設的規模。如果成立時目標已經明確是「聚焦特色發展」，人數就是多不起來；反之，如果成立之初是中大型綜合大學，學生量卻大幅銳減，那就有違辦學宗旨。

方元沂說，整體而言，在大學自治基礎上，教育部若要提出任何私校辦學績效指標，都應該把指標多元化，不讓天平傾斜任何一方，例如只專注財務，或只專注學生數，而是要量化質化合併評估，才能鼓勵並肯定真正有心辦學的私大。

北部某私校行政高層回應：第一，以往用新生註冊率看辦學績效，對人數少的學校比較不公平，因為人數少的學校分母較小，一旦學生減少，看起來比率就會掉很多。

第二，每個學校情況不同，不能用一把尺去衡量所有學校。像醫學系設備投資和師生比高，所以這次《中國時報》報導中幾所附設醫學院的私校都有較多紅燈。另外，當年很多私校響應政府廣設大學政策，大量購置校地，現在少子化，學校不但少收學費，校地也變成多餘，所以很多私校把第二、第三校區收回來重新使用。

該位行政高層建議，教育部把新生註冊率和財務面綜合起來看。以私立大學而言，學費占總收入的75％，少收學生一定會造成私立大學財務負擔。另外教育部對私校財務固然有嚴格督促之責，但也要考量當年私校響應政府政策，才會大量購置校地，因此是否應該重新檢討評鑑辦法？此外，不只醫學系，有些工科學校要投資設備，或是有些科系師生比計算比較嚴格，都會影響學校財務。建議教育部多方考慮。

(旺報 )