中國大陸外交部網站6日消息，當地時間5日，大陸國務委員兼外長王毅在阿布賈會見奈及利亞外長奧尼亞馬後，召開共同記者會答覆提問為何冒疫情風險堅持訪問非洲、主要目標為何時表示，中國外交有個外長每年初都要先訪問非洲的好傳統。希望以這一實際行動，體現中國對非洲的高度重視，體現中國與非洲兄弟之間牢不可破的友誼，體現中國對非洲各國發展振興的堅定支持。

王毅強調，今年儘管有疫情，但這一傳統已經堅持30年了，風雨無阻，初心不改，不應中斷，不能退縮。非洲國家也期待中國朋友的到來。中方願克服疫情帶來的困難，繼續堅持首訪非洲，與非洲共克時艱、共促合作、共謀未來。

王毅說，此次訪非奈及利亞等5國，旨在對外傳遞中國和非洲攜手同行、打造更加緊密命運共同體的四點明確資訊：

首先是中國堅定支持非洲抗擊疫情。面對突如其來的疫情，非洲對中方抗疫給予了有力支持，中方不會忘記。中方也向非洲53個國家和非盟都提供了抗疫物資。特別是去年6月習近平主席宣導舉辦了中非團結抗疫特別峰會。中方願落實好峰會成果，繼續向非洲有需要的國家提供醫療物資援助，派遣醫療專家組，開展診療經驗交流，推進對口醫院合作，建設好非洲疾控中心總部專案，提高非洲公共衛生應急能力。同時中方致力於實現疫苗在非洲的可及性和可負擔性，助力非洲人民早日戰勝疫情。

第二是中國堅定支持非洲加快經濟復甦。中方願同有需要的非洲國家建立人員往來的「快捷通道」，有序推進在非洲重大合作專案的復工復產，加快推進共建「一帶一路」合作，幫助非洲穩定經濟、保障就業、改善民生。中方祝賀非洲大陸自貿區正式啟動，願支援非洲一體化進程。中方也將鼓勵中資企業增加對非投資，支持非洲推進工業化，早日實現自主可持續發展。

第三是中國堅定支持中非合作提質升級。雖然受到疫情影響，但2018年論壇北京峰會成果的整體落實率已超過70％，對非「八大行動」成效顯著，尤其是產業促進行動、設施聯通行動、健康衛生行動和人文交流行動受到非洲熱烈歡迎。今年雙方還預定舉行新一屆論壇會議。他將與非洲同事們探討如何確保北京峰會的目標如期實現，圓滿收官，並共同為新一屆論壇會議做好準備，推動後疫情時期中非合作朝著更高品質、更加惠及民生的方向發展。

第四是中國堅定支援非洲提升國際影響。中方願同非方及時就重大國際地區問題加強戰略溝通，高舉多邊主義旗幟，維護發展中國家共同利益，反對外部干涉，捍衛公平正義，推動國際秩序向著更加公正合理方向發展。

(中時 )