國際資金壓境以及本土散戶資金不墜，台股成交量再爆3480.81億元巨量！台股證券業可望受惠台灣基本面復甦優於亞洲鄰國，資金持續流入台股，台股日均量持續成長，去年11月和12月證券業經紀手續費及投資收益均創2020年相對高。金控股中以元大金(2885)、開發金(2883)、富邦金(2881)及永豐金(2890)在證券業務的表現為佳。

大型券商市占排名大致如下：元大證券經紀市占率12.2%，排第二的凱基證券約8.8%，緊接著富邦證券約5.2%，美林證券4.8%，永豐金證券4.4%，摩根大通證券4%，是表現最好的六家。

以元大金為例，股市持續熱絡帶動證券收益，元大投信發行新基金、期貨因股市波動劇烈帶動避險需求增加等泛證券業務，令元大證經紀市占率升至12.2%，2020年元大金獲利亮眼、預期股利配發率將調升，獲利及評價將同步上升。

開發金在昨天宣布，公開收購轉投資中壽(2823)普通股10億股案，已獲金管會核准，開發金董事會，通過公開收購條件為每股23.6元，約當中國人壽已發行股份之21.13%；最低收購數量為2.37億股。此次公開收購期間預定自1月8日起至2月2日止，惟得向金管會申報並公告延長公開收購期間。

富邦金去年前11月累計獲利突破800億元大關，每股稅後純益(EPS)7.57元續居冠。富邦金獲利大增，主因富邦人壽貢獻，富邦人壽11月積極處分實現投資獲利約64億元，其中主要來自國內股票及基金占約34億元，11月單月獲利則為34.4億元，累計前11月稅後純益528.16億元，年成長88%，至於外匯部份提存6億元後餘額尚有百億元。

(時報資訊)