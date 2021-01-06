美股費城半導體指數再創歷史新高，台積電ADR收112.77美元，漲幅近1%同創新高，台積電(2330)今天股價同步走高，開盤達555元，市值達14.39兆元同締新猷。

台積電美國存託憑證（ADR）收112.77美元，漲1.07美元，漲幅0.96%，折合每股為台幣640.58元，續創歷史新高。台積電昨天收最高達542元，今早再創新高為555元，並帶動台股早盤再創新高，大漲逾百點，最高近15200點。

台積電將於14日召開法人說明會，法人預期，台積電第1季營運表現可望淡季不淡。外資連續8個交易日共買超台積電5萬1135張，卡位法說會行情。

外資趕在法說會前，對台積電啟動一波目標價調升潮，看600元的外資愈來愈多家。

台積電開年股價連日創新高，趕在下周四法說會前，外資券商助陣，紛紛調高台積電今明年財務預期及目標價，推測合理股價最高上看650元。

外資看好台積電第1季以美元計價營收將優於預期，與2020年第4季持平；看好今年全球5G手機出貨成長，預期英特爾很快將宣布向台積電委外代工晶片生產，且台積電可能將今年資本支出拉高到200億美元之上，預期台積電今年營運再創新高。

(時報資訊)