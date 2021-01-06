新冠肺炎疫情讓加州洛杉磯郡的醫療體系快要崩盤，當地政府已經下令救護車不運送生存機會渺茫的患者。

新冠疫情壓不住，美國加州洛杉磯郡醫療體系瀕臨崩盤，當地政府已經下令，救護車不要護送生存機會渺茫的患者就醫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，洛杉磯郡（Los Angeles County）面臨新冠人間災難，洛杉磯郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）4日表示，超過7,600人住院，當中21%的患者住進加護病房，而且每15分鐘就有1人死亡。

當地官員索里士（Hilda Solis）表示，多家醫院宣布內部災難，必須將教堂、健身房轉為野戰醫院進行治療，醫護人員身心俱疲，她說洛杉磯郡宛如人間災難。

不僅如此，洛杉磯郡緊急醫療局（The Los Angeles County Emergency Medical Services）上周也下令，要求救護車不要將生存機會渺茫者送醫治療。命令指出，「由於新冠疫情對緊急醫療服務及醫院造成的嚴重影響，如果在現場急救時，患者就沒有成功恢復自發性血液循環，將不運送遭受鈍性創傷、非創傷性到院前心跳停止（OHCA）的18歲以上成年患者。」

命令指出，如果患者失去心跳或脈搏，急救人員將會至少急救20分鐘，待狀況穩定後送醫，但是患者如果被宣告當場死亡，或者急救後心肺功能仍未恢復，救護人員將不會將他送醫。

除此之外，當地氧氣也嚴重不足，洛杉磯郡緊急醫療局也下令節省輸氧，只針對血氧濃度低於90%的患者輸氧，命令指出，血氧濃度達90%已足夠支撐患者的血液正常流動。

洛杉磯郡醫療系統緊繃，患者就算幸運獲准上救護車，到院前還得經歷幾波考驗，有些患者在現場等待很久才有救護車來接送，到院時還得為一張病床等待好幾個小時。

洛杉磯消防局醫療主管艾克斯坦（Marc Eckstein）表示，「除非真的非常需要」，呼籲民眾不要撥打911叫救護車。

(中時新聞網)