日職讀賣巨人隊王牌投手菅野智之親自赴美與美職球團洽談加盟條件，期限至日本時間明天上午8點為止，但遲遲無法達成協議。美國媒體《ESPN》記者佩桑（Jeff Passan）今（6）日爆料，菅野放棄挑戰美職，繼續留在日本的可能性很高。

佩桑的報導指出，雖然大都會隊似已退出競爭菅野智之的行列，目前應該還有舊金山巨人、藍鳥、天使、紅襪隊等球隊想網羅菅野，但到期限截止前他可能都不會點頭同意，此因這些球隊似乎沒有開出讓他滿意的價碼，而去年他在日職的年薪是6億5000萬日圓。

如果菅野智之不與大聯盟球隊簽約，他將重新回到日職讀賣巨人隊效力，先前有媒體爆料巨人開給他4年合約，其中包括3個逃脫條款，每年球季結束他都可以挑戰大聯盟。而且母隊開出的薪資價碼一定比去年提升很多，今年球季若能再度繳出與去年一樣優異的成績，屆時再挑戰大聯盟仍很有利。

此外，美媒亦指出，菅野智之若留在日職，當然可能會因受傷或狀況下滑，使得重新挑戰大聯盟難度提升，但至少有4年合約的保障，仍處於進可攻、退可守的有利位置。

(中時 )