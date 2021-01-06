內政部次長花敬群昨因居住正義等議題，在時代力量立委邱顯智臉書貼留言「時代蟑螂實在有夠髒」。花敬群上午表示，相關議題是他個人內心深處最柔軟、最關懷的議題，最不希望被人誤解及扭曲，但終究人的心還是肉做的，有些時候會失控，在此再像大家致歉。不過，花敬群也坦承，自已負責住宅政策，但從未買過一間房子，住的是家裡的房子。

時代力量立委邱顯智一篇6都房價負擔太高「房地產市場仍然火熱，猖獗的炒作行為未見收斂」的臉書貼文，昨引發花敬群筆戰，花敬群上午出席內政部活動時說，昨晚在邱顯智臉書上情緒性、不禮貌的發言，再次表示歉意，這幾小時收到很多朋友批評指教關懷都虛心接受，做為政府官員在推動重要的政策難免會遇到批評，即使有所委屈也應用更理性更完整的說明來避免社會無謂的紛爭，再次向邱顯智及時代力量的朋友表達歉意。

他也說，昨天對房價負擔能力的發言，是在表述台灣房價負擔的狀況，他確實也了解在第3季過去6都裡房價負擔相對比較低的幾個縣市在這季都略為跨過30％這個可合理負擔門檻，但比例不是很高，也不希望像台中市及彰化縣一路推升到39％左右，可能比較不合理負擔的狀況，現階段政府在防止炒作及各式健全房市的努力，政府都超前部署在往前推，也希望有效抑制這波炒作，他整體表述是這樣的概念，而不是表達現在的房價負擔不嚴重。

對於有關蟑螂的發言，花敬群說，人總是有情緒的，我們都是人，承擔很重的責任，也承擔很多社會各界的批評，一次一次也看到有些批評，並不是這麼正確，沒有表達清楚我們就改過，努力說明清楚，終究人的心還是肉做的，有些時候會失控，在此再像大家致歉。

媒體詢問花敬群提出住宅政策，自己是否有房貸負擔。花敬群說，「實質上我從來沒有買過房子」，他跟他太太及孩子的名下都沒有任何一間房子，他雖然沒有付過房貸，但養了3個孩子，家裡就他一份薪水，所以他知道持家的辛苦，現在住的是家裡的房子。

(中時 )