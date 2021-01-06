國內今新增2例新冠肺炎境外移入個案，由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午2時10分親自召開記者會說明。預計今天也會公布案804的英國變種病毒株比對結果，以及近日防疫旅館出現爆滿潮，指揮中心也將在今天說明如何因應。此外，越南2日新增一例台灣移入個案，也是預計今天會一併對外界說明。

指揮中心表示，2日新增的案804為英國籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境集中檢疫，自述12月28日起即有輕微鼻塞症狀，但自覺為英國天氣寒冷所致，12月31日進行採檢，1月2日確診，Ct值僅18病毒量高，會做病毒基因序列比對，確認是否感染英國變種病毒，結果可能會由陳時中在今天宣布。

指揮中心統計，截至目前國內累計819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、697人解除隔離、115人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)