時代力量立委邱顯智昨（5日）針對「六都房價負擔能力指標」做出評論，沒想到內政部次長花敬群竟在底下辱罵「時代蟑螂有夠髒」，引起外界高度關注。對此時代力量立委王婉諭抨擊，「邱顯智的文章內容有什麼問題嗎？台灣房價高難道不是事實？」

王婉諭不滿表示，理性討論居住正義政策，堂堂內政部次長竟然辱罵在野黨是「蟑螂」；王婉諭說，「剛看到我還不太相信這是花次長本人的回應，但很遺憾的是，該帳號確實為花次長本人。我很驚訝，堂堂一個內政部次長，竟然會用『時代蟑螂』這種字眼在回應政策批判。」

（圖／翻攝自臉書／王婉諭）

王婉諭提出質疑，「內政部獨創的『房價負擔能力指標』，六都超過30%，代表雙薪家庭為了買房，超過三成都得付貸款，難道不誇張嗎？邱顯智的文章內容有什麼問題嗎？台灣房價高難道不是事實？」她認為，內政部次長不正視高房價的問題，卻擦脂抹粉說什麼「剛跨過合理負擔」、「本質不嚴重」。

王婉諭抨擊，先是學者時期說房地產危害經濟發展，當次長後立刻改口順著建商說房地產是經濟火車頭，現在又完全無視人民沉重的房價負擔，甚至當在野黨立委批判政策時，卻做人身攻擊講「時代蟑螂」，有這樣遠離民心的次長，台灣離真正的居住正義看來又更遠了。

(中時新聞網)