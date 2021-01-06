任職金融業的張姓男子，去年與昔日銀行同事聚餐，席間見前女同事OL已有酒意，竟尾隨她上廁所，將她拉至牆角強吻、手指性侵，之後還強拉她上計程車，在車上對她毛手毛腳，下車後仍一路尾隨，幸經OL繞路才擺脫。台北地檢署依乘機性交罪起訴張男。

起訴指出，張男與被害人過去曾是某商業銀行總行同事，2019年10月28日晚間，2人與昔日同事一同聚餐，席間被害人飲用高梁酒、紅酒後，已有酒醉頭暈情形，張男見狀竟起淫念，趁被害人上廁所時，尾隨她到洗手間外面，突然上前將已酒醉的被害人強拉至牆角強吻、進而將手指插入對方下體性侵。

此時剛好有同事經過，上前拍下張男背部，張男驚覺有人發現才罷手，一群人散會後，張男竟強拉被害人上計程車，而與被害人聚餐的同事起疑，擔心被害人出事，一再以電話聯絡被害人，但被害人疑因酒醉而未接通電話。張男在途中一再將手伸入被害人內衣內，撫摸她胸部及下體，並要求運將將車開往車站附近。

被害人聽聞後，趕緊一再向運將拜託，說她要回家，並重覆說她家住址，運將察覺有異，將小黃駛往被害人所說地點，並讓被害人下車，但張男也隨後下車，一路尾隨被害人，被害人繞路才擺脫張男跟蹤，始脫離險境，返家後才發現一堆同事的未接來電。事後被害人報警提告，警方將張男送辦。

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(中時 )