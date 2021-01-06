罷免號角響遍全台，基進黨台中立委陳柏惟也遭點名，不過宅神朱學恒表示，「絕對不支持罷免陳柏惟」，認為這樣一個立院丑角，一定要讓他繼續留著，若把他罷免掉，「民進黨的支持度會回升」，並點出陳柏惟目前最大的問題。

朱學恒昨（5）日在TVBS政論節目「新聞大白話」中表示，陳柏惟無時無刻充滿笑點，例如在台灣海峽底下挖砂，可以讓潛艦躲在裡面，還要成立內交部、叫香港人來當兵，「這麼棒的一個立委持續讓基進黨丟人、讓民進黨丟人，你把他罷掉了還得了，民進黨的支持度會回升」。

朱學恒指出，陳柏惟問政就像講脫口秀，感覺像立法院的博恩，每次出來大家就哈哈哈真好笑，笑完也忘記他講什麼東西，而他現在最大的問題是，以前一張嘴瞎講很好笑，結果現在變成很可笑，這種犧牲自己為大家帶來笑點的立委，罷免他太傷人了。

不只在萊豬議題上的發言有問題，朱學恒認為，陳柏惟是全方位的發言都有問題，「所有他每一天的質詢拿出來看，如果可以忍住30秒不笑，代表你非常專業，是冷面笑匠」，且也沒看他有什麼問政、爭取什麼權益，或提出什麼石破天驚替台派爭取尊嚴的東西。

陳柏惟曾嗆國民黨「別以為我不敢1打35」，未料在立院攻防時遭鎖喉秒殺 （資料照／摘自陳柏惟臉書）

資深媒體人謝寒冰也說，陳柏惟一直都是非常爭議的人物，但要把他罷免真的不是太難，如果王浩宇都可以被罷免的話，其實市議員的門檻還比較高，更何況顏寬恒在當地的勢力很雄厚，但就看他願不願意只做2年的立委。

謝寒冰也以王浩宇為例，為什麼會陷入這個境地，因為深怕被忘記，每次都做一些奇奇怪怪的言行，讓大家想忘都忘不掉，像陳柏惟居然去跟陳玉珍嗆賭，很詭異，竟然去跟一個女性立委嗆賭，如果這麼有膽識的話，怎麼不去跟對手顏寬恒嗆賭，且據說當初當選時，陳柏惟連謝票都不敢，很怕在路上被顏寬恒遇到，如果真的這麼有本事，立法院葉問1個打35個，顏寬恒才一個人而已怕什麼？

一旁的朱學恒聽了忍不住搭話，認為陳柏惟打不贏陳玉珍，林為洲59歲都可以撂倒他了，陳玉珍戰地來的，還是金門女戰神，陳柏惟如果敢跟陳玉珍單挑的話，「我認為他會輸」。

(中時新聞網)