英國變種病毒來勢洶洶，包括日本、英國提升防疫層級，以幾近封城方式看待；防疫專家、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢提出警訊，呼籲國人及相關單位，應把這一波的新冠變種病毒，視為新的傳染病，滾動式調整防疫作為，不能只靠檢疫不防疫了！

王任賢表示，全球新冠肺炎疫情升溫，在歐美都出現變種病毒，其中英國變種病毒已迅速傳播到多個國家，他認為這支病毒變異可怕的地方在於其傳染力更強，但目前看來重症率和死亡率和這一年來大家在疫苗和和新藥研發採取的目標COVID-19差不多，也因為傳染力驚人，所以建議採取較高規格的防疫措施。

像日本就在5日宣布擬進入緊急狀態，全面暫停外籍人士入境；英國也在同日全境封鎖6周；德國恐持續延長封城措施。他認為台灣目前仍停留在防疫新生活後只檢疫不防疫的作為是有問題的，更強烈建議國人應該把這一波的新冠變種病毒視為是新的一種傳染病去防治，也就是回到過去武漢封城前，對於各國入境民眾依其當地疫情演變，隨時滾動式調整入境管制及加強入境篩查。

(中時 )