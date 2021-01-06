美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在今天公布的專訪中批評歐洲聯盟（EU）與中國的投資協定「薄弱」，他並警告，此項協定無法防範北京構成的風險。

蓬佩奧告訴投資者魯班斯坦（David Rubenstein）主持的彭博電視（Bloomberg Television）節目：「這是一項薄弱的協議，不能保護歐洲工作者免遭中國共產黨掠食。」

這是即將卸任的川普政府首次公開批評歐中投資協定，不過總統當選人拜登（Joe Biden）的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月已經呼籲，就「我們針對中國經濟作為的共同疑慮」，與歐洲盟邦進行「提早磋商」。

向來不掩飾對中國批評的蓬佩奧並未敦促歐盟廢除協議，但他挑明地說，美國對類似的東西毫無興趣。

「我們太關心我們的勞工、我們的人民、我們的製造業、我們的智慧財產了，簽訂薄弱的協議會讓中國繼續從事不公平、不平等、不平衡且不互惠的活動。」

歷經7年協商，歐盟與中國去年12月30日終於原則上敲定歐中全面投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）。歐洲人希望這項協定能為歐洲企業打開龐大的中國市場，為受疫情影響委靡不振的經濟注入強心針。

(中央社)