德國政府周二決定延長全國的封鎖管制到一月底，並導入更嚴格的社交限制措施。

德國總理梅克爾(Merkel)周二在與16個地方首長會談後表示，由於過去數周仍無法降低新冠感染數，必須進一步減少民眾社交接觸。

新的措施將首次針對全德國重災區域的居民，限制其非必要旅行。

在過去七天，每10萬人平均染疫數超過200人的城鎮，居民活動範圍將限制在該城鎮15公里方圓的範圍。

新規定還包括去年春季最嚴格的聚會限制，一家戶的成員，僅允許能與另一家戶的一位成員會面聚會。

商店和餐廳持續關閉到一月底，學校也維持關閉，僅採取線上教學。

梅克爾表示，相信這些措施是合理的，其與地方首長將在1月25日檢討新措施的成效。

德國周二新報1.18萬人確診，單日死亡人數高達944人，累計死亡人數3.55萬人。

德國衛生單位也傳出正在考慮是否延後疫苗第二劑施打的時間，讓更多人能先接受第一劑的接種。

德國在去年11月開始部分封鎖，在無法壓抑疫情下，12月中旬被迫擴大關閉商店、餐廳和學校。周二則進一步收緊管制。

許多人擔憂醫院體系的負載能力，梅克爾周二表示，部分醫院已經到達非常非常接近臨界的狀態，也因此導致政府今天的決定。

媒體批評德國政府推動疫苗接種的動作太慢。截至周二，德國八千多萬的人口僅有31.7萬人接種疫苗。

(時報資訊)