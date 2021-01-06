白宮宣布，美國總統川普周二簽署一項行政命令，將禁止與包括螞蟻科技集團（Ant Group）旗下支付寶在內等8種中國應用程式進行交易，在拜登於本月就職之前，進一步升高與北京當局之間的緊張局勢。

該命令要求美國商務部確認將禁止哪些交易，並也鎖定了騰訊旗下QQ錢包與微信支付。

一位華府高層透露，此舉旨在遏阻具龐大用戶群並可取用敏感數據的中國軟體對美國人構成的威脅。

騰訊的美國發言人尚未對此發表評論。

川普簽署的命令亦點名CamScanner、茄子快傳（SHAREit）、騰訊QQ、VMate與辦公軟體WPS Office，該命令並表示「美國必須對開發或控制中國連網軟體應用的人員採取積極的行動，以保護我們的國家安全」。

川普的命令表示，這種數據搜集會讓中國可以追蹤聯邦僱員的位置，並建立個人訊息檔案。

一位美國官員表示，雖然該命令給商務部45天的時間採取行動，但該部門計畫在1月20日川普卸任之前確定被禁止的交易。

美國商務部長羅斯發布聲明表示，他支持川普對於「保護美國人隱私與安全免受中國共產黨威脅的承諾」。

中國駐華盛頓大使館尚未回應媒體置評請求。

(時報資訊)