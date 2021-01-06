彰化縣警察局製作交通宣導。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣去年交通事故死亡案件發生125件，造成129人死亡，較108年發生131件，造成131人死亡，減少6件2人。

分析去年交通事故死亡案件肇事原因以無號誌路口支道、轉彎車未停讓、駕駛分心、分神未專注車前、不依號誌指示，包含闖紅燈3項為最多；另外，發生時段以4-8時最多，車種以肉包鐵「機車」最多，死亡年齡層以65歲以上最多。

彰化縣警察局表示，去年上、下半年各蒐集縣內常見違規肇事類型如路口未減速、超速失控、未戴或未繫妥安全帽或酒駕自撞、不依號誌指示、行人不當穿越馬路等製作交通事故案例影片，由各分局及縣內各級學校利用民眾、學生集會機會強化宣導，使觀看者感同身受，震懾於案例發生之實況，灌輸守法觀念，確保自身安全。

彰化縣警察局局長許錫榮表示：「新的一年開始，防制死亡交通事故之發生，為本局工作重點之一，除加強查報不合理交通工程、強化交通執法作為之外，亦將持續蒐集最新違規類型並佐以交通安全規則、路權觀念及應負之民（刑）事責任等製作案例影片，強化宣導」。

(中時 )