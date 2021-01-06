賴姓女子與吳姓姊夫有糾紛，前年見吳在臉書PO文抱怨，即留言回應「你私下是多變態的人...書讀再多連禮義廉恥都不懂...應是塑博士，因腦袋跟塑膠一樣」、「連太太不給看A片都跟長輩告狀，人不舒服去看醫生」。台北地檢署依加重誹謗罪起訴賴女。

起訴指出，賴女是吳男的小姨子，2人有糾紛，2019年12月14日下午2時，賴女在屏東縣住處以手機上網至臉書社群網站，瀏覽吳男臉書公開發文後，即在下方留言回覆「....我相信你眾多的朋友應該都不知道你私下是一個多變態的人，人格變態到都快把妻小殺死，我們不出聲，你別再跟我說碩博士學位，應該是塑博士學位，因為腦袋跟塑膠一樣」。

賴女還PO文「一個快50歲才結婚的人，應該就是有問題才會晚婚...一個棺材踏一半的人狂打回家騷擾女方家長...連太太不給看A片都能打電話跟長輩們告狀，到底噁不噁心，成天有被害妄想症，人有不舒服就去看醫生...有種就回土城談，不用在這講話這麼大聲」。

事後吳男在北市文山區租屋處上網觀看他臉書網頁，發現小姨子留言，憤而提告。檢方調查時，賴女坦承不諱，依法起訴。

(中時 )