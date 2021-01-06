這才不是歐巴桑！南韓一名美女牙醫師李秀珍，外型非常搶眼美麗，但她今年其實已經52歲，看上去卻像20多歲明星一樣，讓人讚嘆她根本「冰河級凍齡」，而除了醫師工作，李秀珍也經營個人YT頻道，不時分享生活點滴， 她在最新影片中，提到交往23歲的鮮肉男友，一度論及婚嫁，但卻因某原因告吹，引發熱議。

南韓女牙醫李秀珍今年已經52歲，但外型完全看不出來，她不但五官精緻秀美，身材也相當高挑，還有著一雙名模等級美腿，跟女兒站在一起猶如親姊妹，她因此在社群上擁有高人氣，而不時透過拍影片分享生活的她，日前上傳了一支名為「與小29歲的男友結婚」的影片，大方分享了感情生活，但結局卻是遺憾收場。

李秀珍跟女兒同框，猶如親姊妹。(翻攝自李秀珍IG)

李秀珍表示，其實從19歲開始，身邊一直有人陪，去年突然想一個人度過看看，於是30年來第一次嘗試一個人過聖誕節，結果非常孤單，也表示會這樣，其實就是因為目前單身。

李秀珍說，自己有過許多任男友，有的比她大、有的比她小，但最近的一位，小她足足29歲，推算一下，男方才23歲，但兩人感情穩定，一度想要結婚，她表示並非特別愛小鮮肉，而是「他謊報了年齡」，這段感情最終沒走上紅毯，反而是遺憾分手。

李秀珍在影片中簡單帶過了這段感情，但觀眾很好奇兩人都走到論及婚嫁了，怎麼會突然破局？推測就是因為男方在年齡上說謊，李秀珍不能忍受被隱瞞，因此寧可不要，觀眾們除了在影片底下留言安慰李秀珍外，還鼓勵她不要排斥年下男，「妳跟20多歲的男生走在一起也一點都不突兀」、「真的超凍齡」、「完全可以理解為何跟小29歲的人交往」。

李秀珍YT頻道。

(中時新聞網)