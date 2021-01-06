美國總統川普2日遭爆料多次親自致電關鍵搖擺州之一的喬治亞州州長拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求他「找出」11,780張選票，藉此翻盤當地大選，讓美國政壇一片譁然。不過據美國有線電視新聞網（CNN）報導，通話曝光後，和川普一同施壓拉芬斯伯格的川普陣營律師密契爾（Cleta Mitchell）意外向其所屬法律事務所請辭，引起外界關注。

川普施壓喬治亞州州長拉芬斯伯格通話曝光後，一同在場的川普律師密契爾已自行向所屬律師事務所請辭。

報導指出，律師事務所Foley & Lardner發表聲明指出，已關注到密契爾涉入川普施壓拉芬斯伯格一案，並表示該事務所不會涉及任何挑戰大選結果的法律訴訟，「自5日後，密契爾不再是本事務所的律師」，「密契爾已向本事務所正式請辭，立即生效，她也認為自己的離職，不論是對自己或者對公司，都是最好的選擇」。

報導指出，多年以來一向傾向右派的密契爾，也和川普一同聲稱大選舞弊。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）證實，當川普向拉芬斯伯格施壓時，密契爾不僅在場，並在通話中發言多次，其中討論到川普要讓喬治亞州大選證明失效的訴訟。不過，一名喬治亞州州政府律師指出，密契爾所擁有的資訊根本不正確。

報導稱，法律事務所一向十分自豪能委任不受歡迎的選戰諮詢，但對於這次川普施壓遭揭露卻強烈反應，十分罕見。川普向喬治亞州州長施壓並要求大選翻盤，已經讓法律社群認為其行為太超過，甚至有些太瘋狂，超出道德與民主界線。

(中時新聞網)