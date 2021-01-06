前公懲會委員長石木欽遭彈劾案，背後恐牽涉公務員集體貪瀆！行政院長蘇貞昌直指這是「內行人的玩法行為」，會要求法務部提供富商翁茂鍾的筆記本，要親自看看有哪些人涉案並徹查。據了解，翁茂鍾的筆記本有27冊，裡面詳列與司法、警、調、民代及官員往來過程，籠絡名單超過200人。

監察院長陳菊上月28日率領監委出席「監察院109年巡察行政院會議」，針對前公懲會委員長石木欽案，蘇揆表示，這是「內行人的玩法行為」，但法網恢恢，若非石木欽友人翁茂鍾有一本筆記本，違法行為就不會曝光，他會要求法務部提供筆記本，要親自看看還有哪些人涉案。

據《鏡週刊》報導，翁茂鍾的筆記本有27冊，除了記錄他自己與石木欽數十年交情點滴，也詳細記錄如何從巴黎銀行3億元債務脫身，以及和司法、警、調、民代及官員往來過程，籠絡名單逾200人，光是曾與他吃過飯的基層法官、檢察官就逾100人。

根據筆記內容，翁茂鍾籠絡公務員手法，除了吃飯打球、逢年過節送禮、協助買股賺錢外，甚至連官員兒子當兵想占爽缺、想讀明星小學，或是警界想升官，翁茂鍾都能想辦法搞定。

佳和集團董事長翁茂鍾1997年因投資欠法國巴黎銀行（原百利銀行）946萬元，並以一張千萬美元本票抵押，法國巴黎銀行向翁追債，但翁因與司法界交好，最後竟透過司法途徑免還欠款。百利銀行經理諸慶恩因本案承受不少壓力，還遭法院判刑，最後未等到無罪判決即過世，僅得年30餘歲。

(中時新聞網)