40歲美國名媛「翹臀金」金·卡戴珊(Kim Kardashian)與第三任丈夫、饒舌歌手肯伊·威斯特（Kanye West）結婚6年育有4名子女，看似幸福美滿的家庭卻驚傳將終結，據外媒爆料，卡戴珊已經找好王牌律師處理離婚事宜，手續正在進行當中。

根據外媒《Page Six》、《Vulture》、《People》等綜合報導，卡戴珊試圖想治好肯伊的雙向情感障礙和躁鬱症，但已經受夠他長期的瘋言瘋語，加上肯伊不習慣卡戴珊家族的生活方式，夫妻間出現很大的摩擦，決定協議離婚，卡戴珊已聘請明星離婚律師勞拉·瓦瑟（Laura Wasser）處理相關事宜。

除此之外，有消息人士爆料夫妻倆還必須處理房屋轉移的問題，先前他們總共砸了6000萬美元（約16億新台幣）翻新座落卡拉巴薩斯的豪宅，雖然卡戴珊擁有土地權，但實際擁有房屋的是肯伊，考量孩子們的成長需求，卡戴珊提出房子過戶給她的要求，但目前尚未有共識，其他財產如何分配也在談判中。

婚變消息爆出後，引起全球粉絲關注，但雙方尚未回應媒體。事實上，如果確定簽字，這將是卡戴珊第三次離婚；她過去曾和詞曲作家達蒙托馬斯有段4年婚，因不滿男方「進行身體上的虐待」協議離婚；7年後與籃球員克里斯·漢弗萊斯（Kris Humphries）再婚，想不到72天就簽字分開，被虧是一場鬧劇；而她梅開三度嫁給肯伊時，外界一度不看好，但夫妻倆不畏懼酸言酸語，攜手走過6年風雨，去年5月卡戴珊還在IG貼出放閃照，感性地寫道：「6年了，永遠的走下去吧，直到最後。」如今傳出感情生變，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)