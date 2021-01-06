美國職棒傳奇人物漢克阿倫(Hank Aaron)面對新冠肺炎疫情以身作則，他本周在亞特蘭大的診所與妻子一起施打疫苗。86歲的漢克阿倫表示：「我很驕傲我今天在莫爾豪斯藥學院接種了COVID-19疫苗，我希望你們也去打！」

漢克阿倫是地位崇隆的黑人名人堂球星，球員時期效力密爾瓦基勇士、亞特蘭大勇士、密爾瓦基釀酒人(前兩者是同一支球隊)，23年生涯累積755轟，突破球神貝比魯斯(Babe Ruth)的紀錄。他告訴《美聯社》說：「我對施打疫苗沒有疑慮，我很自豪只要做這點小事就能幫助美國的數億人民。」漢克阿倫美國時間周二施打了第一劑，總共兩劑。

依據《雅虎財經》調查， 40%美國人不願成為首批接種者，更有49%美國黑人不願施打。然而黑人也是受到肺炎侵害最嚴重的族群，漢克阿倫站出來就是要鼓勵更多黑人一起施打疫苗。

不過影響力最高的體育明星仍是NBA黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)，高達25%受訪民眾指名喬丹，只要喬丹施打疫苗他們就會跟進。第2名的人選是職籃界頭號巨星詹姆斯(LeBron James)。正如漢克阿倫所說，他們以身作則可以拯救更多美國黑人的性命。

(中時新聞網)