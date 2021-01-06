昨(5日)天夜晚，恆春車城的天空宛如跨年夜煙火般的絢爛美麗，入夜後，朵朵照明彈從天而降，一顆顆宛如流星照亮整個保力山頭夜空，讓不少外地民眾驚呼連連。原來當地正在進行陸軍機步269旅 夜間攻擊實彈測考，機槍聲與漫天四射的照明彈火光交相輝映，場面超級壯觀啊！

照明彈與砲火夜間交織如流星雨照亮恆春車城夜空，機步269旅實彈射擊超壯觀。(青年日報提供)

照明彈與砲火夜間交織如流星雨照亮恆春車城夜空，機步269旅實彈射擊超壯觀。(青年日報提供)

根據《青年日報》報導，三軍聯合作戰訓練測考109－7、8號操演」昨晚在三軍聯訓基地展開，操演部隊為目前進訓的陸軍機步269旅，操演夜間攻擊實彈測考，模擬於拂曉攻擊前，驅離敵警戒部隊的戰場實況，也驗證參演部隊夜間指揮及通聯協調能力。

操演以攻擊前準備射擊拉開序幕。隨後，攻擊軍採左右交互掩護方式，向敵軍陣地，依序發起攻擊。各式戰甲車沿著戰術路線機動，並於指揮官下達命令後，迅速向敵目標發起攻擊，順利攻占目標。

此次操演採實兵、實彈方式鑑測，藉以磨練各部隊訓練熟度，並使官兵體驗戰場實戰景況，增進野戰實務經驗與膽識，以提升部隊執行聯合作戰能力。

(中時新聞網)