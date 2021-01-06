裕隆(2201)2020年11月自結淨利為8.37億元，年增率達463.91%，每股純益0.84元，賺贏第三季的EPS 0.76元。裕隆去年第四季獲利將優於第三季，今早股價續攻上50元關卡，最高達53.1元再創減資後新高價。

裕隆前年擺脫財務包袱，去年前三季持續獲利；並搭上蘋果Apple Car供應鏈的題材，股價短期急漲。

裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，雙方合作發展電動車；鴻華先進訂下2年內推出首款電動車、5年內搶下全球10%市佔率目標。身為蘋果重要夥伴的鴻海，有機會透過新推出的MIH電動車共用平台切入Apple Car供應鏈，鴻華先進有機會為Apple Car打造硬體底盤平台。

裕隆前年擺脫財務包袱，去年前三季持續獲利；2020年前三季合併營收585.53億元，營業淨利約9億元，淨利歸屬於母公司15.08億元，每股淨利為1.54元。

裕隆旗下裕日車、中華及裕融等獲利挹注，裕隆去年第四季獲利將優於第三季。裕隆去年也將獲利，今年配發股利機率高，且為回饋股東，預計配發率會優於過去40%的水準。

展望未來，若不計其他費用，裕隆轉投資加本業每年可望有近40億元獲利，隨著裕隆打消虧損包袱後，可望持續獲利。

(時報資訊)