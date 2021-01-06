長榮(2603)因股價遭列入注意股票，被要求公布自結數字，雖然數字亮眼，但開盤漲勢不如預期，出現失望性賣壓，股價盤中呈現壓回走勢，但法人認為，股價修正不礙於今年基本面的強勁，考量目前市場缺櫃現象持續，航商公告將調漲美洲線，今年營運成長動能可期。

長榮自結去年11月稅後淨利49.31億元，年增率22,313.6％，每股盈餘為0.85元。長榮去年前3季每股盈餘為2.27元，估計2020年全年EPS逼近5元。

根據Alphaliner、Drewry及Clarksons等航運機構預估，2021年貨櫃航運產業供需結構好轉將有利於航商營運，產業整體供需情形較2020年獲得改善。隨著缺櫃問題尚無法可解，馬士基已公告1月1日起，將對從亞洲到北歐地區40呎的冷藏櫃加收旺季附加費，全球各大海運公司，包括長榮、陽明(2609)均同步在1月1日起，調漲特定航線附加費用，第1季將呈現淡季不淡的盛況。

長榮開盤後翻黑，陽明、萬海(2615)今天也都是下跌走勢，跌幅都約在2～3％。

(時報資訊)