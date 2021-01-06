美股消息面：

1.美國供應管理協會（ISM）周二公布，去年12月全美製造業活動指數為60.7，高於11月的57.5，並優於經濟學家預估的56.6，同時創下2018年8月以來新高。

2.市場觀望美國喬治亞州兩席國會參議員的決選結果，但美元偏軟帶來提振，周二金價創下兩個月新高，紐約2月期金收漲0.4%，為每盎司1954.4美元。現貨金收漲0.43%，報每盎司1950.5美元。

3.沙烏地阿拉伯自願在2、3月減產，促成石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+達成產量協議，以及受到南韓油輪遭伊朗扣押等消息影響，周二國際油價大漲，紐約期油收漲2.31美元或4.9%，報每桶49.93美元，盤中最高升至50.2美元，為去年2月以來首次漲破50大關。倫敦布蘭特期油收漲2.51美元或4.9%，為每桶53.6美元。

4.市場觀望喬治亞州的國會參議院決選結果，以及受中國調高人民幣中間價影響，周二美元持續偏軟，紐約尾盤ICE美元指數跌約0.5%，報89.429。美股反彈削弱避險需求，亦為美元帶來壓力。

(時報資訊)