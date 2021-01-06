周二的一份數據顯示，挪威在2020年的電動車銷售，首次超過燃油車、柴油車和混合動力車的總和；德國車商奧迪超越特斯拉，成為該國電動車新霸主。

據挪威公路局(OFV)數據，挪威去年純電動車占所有新車銷售比例高達54.3%，首次超過半數，創全球新紀錄和新里程碑，該數據在2019年為42.4%。

雖然挪威為歐洲主要石油產出國，然挪威將在2025年成為全球首個停止燃油車銷售的國家。

挪威過去曾在單月電動車銷售占比過半，年度銷售過半為首見，具指標性意義。挪威也成為電動車商觀察和實驗的對象。

去年12月電動車的單月銷售占比高達66.7%。

福斯集團旗下的奧迪為2020年純電動車銷售冠軍，特別是其e-tron車款更擠下特斯拉的Model 3，成為最暢銷車款。

產業分析表示，2021年電動車銷售將持續暢旺。挪威公路局主管更表示，非常有信心在2025年能達到完全的電動車銷售。

柴油引擎車去年在挪威銷售占比為8.6%，2011年時還高達75.7%。挪威在去年新車銷售總計14萬1412輛，電動車為7萬6789輛。

(時報資訊)